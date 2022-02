Tre libri per conoscere il passato | senza di esso non si può capire né il presente né il futuro

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La saggezza imporrebbe di tenersi lontano dal dibattito sui provvedimenti governativi in tempo di pandemia: difficilmente, pur in un paese storicamente condannato a un dualismo sordo in ogni campo, si è assistito a un rumore di fondo così stridente, che annienta qualsiasi possibilità di confronto. Da un lato la tendenza al delirio paranoide che nega ogni evidenza, dall’altro una spocchia ingiustificata che marchia qualsiasi voce critica come “complottista”. Secondo la narrazione governativa, le limitazioni alla libertà individuale apparirebbero giustificate, date le condizioni pandemiche globali, dallo “stato di eccezione”. Ma cos’è questo stato di eccezione? Una lettura utile, benché dichiaratamente orientata, è quella offerta da Nottetempo con il saggio di Mariano Croce e Andrea Salvatore che, per l’appunto, si intitola Cos’è lo stato di eccezione. Il saggio ricostruisce l’origine ...

Advertising

ilfattoblog : 'Le limitazioni alla libertà individuale sarebbero giustificate dallo “stato di eccezione”. Ma che cos’è?' Di… - mrcatalano58 : RT @fedram67: “Quella mattina di febbraio del 1993 non prendono il solito autobus. Parlano forte e ridono. Hanno lasciato la stanchezza a c… - comeaIiIcloser : io con il buio oltre la siepe dove ricordo tre momenti in croce ma rimane pur sempre uno dei libri più belli letti… - afterblizzard : @Corriere dopo tutte le castronerie dette sul covid e su GP la politica sarà il luogo adatto dove proseguirle senza… - spideymoonyy : ho comprato due libri e tre fumetti marvel,molto felice io -

Ultime Notizie dalla rete : Tre libri

Il Fatto Quotidiano

La sua figura è stata per lungo tempo ignorata e taciuta daidi storia, ma le nuove ... un dramma che colpisce in Italia due donne ognigiorni. Spesso questi omicidi si compiono tra le mura ......Premio Strega Ragazze e Ragazzi e prende il via la settima edizione che accoglierà le candidature dipubblicati in Italia, anche in traduzione, tra l'1 aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Alle...Tre fattori rendono ancor più fragile la bipartisanship ... Ma il colpo di fulmine ambientalista lo ebbe nel 1983, quando lesse il libro Lottare per la Speranza di Petra Kelly, una delle fondatrici ...Alle tre categorie del concorso destinate a lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni (6+), dagli 8 ai 10 anni (8+) e dagli 11 ai 13 anni (11+) e al premio per il migliore libro d'esordio, lanciato nel 2021, ...