“Trattativa era quasi chiusa…”: Toronto, un altro italiano con Insigne (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo Insigne il Toronto era ad un passo dall’acquisto di un altro italiano. La Trattativa però ha subito un clamoroso colpo di scena. L’intenzione del board del Toronto FC sul mercato è abbastanza chiara: grande attenzione alle operazioni in entrata dall’Italia. Così, dopo l’ingaggio di Lorenzo Insigne, che si candida a diventare uno dei maggiori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopoilera ad un passo dall’acquisto di un. Laperò ha subito un clamoroso colpo di scena. L’intenzione del board delFC sul mercato è abbastanza chiara: grande attenzione alle operazioni in entrata dall’Italia. Così, dopo l’ingaggio di Lorenzo, che si candida a diventare uno dei maggiori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LazialiV : È sbagliato etichettare Basic come lo era x Muriqi, va criticato invece l’acquisto in quanto non prioritario rispet… - leviack______ : RT @_magnopaolo_: Luis Albergo non era mica un altro fenomeno secondo il Milan Tuider per cui avevano intavolato una trattativa per 40M, @N… - AndreaLazzer : RT @_magnopaolo_: Luis Albergo non era mica un altro fenomeno secondo il Milan Tuider per cui avevano intavolato una trattativa per 40M, @N… - _magnopaolo_ : Luis Albergo non era mica un altro fenomeno secondo il Milan Tuider per cui avevano intavolato una trattativa per 40M, @NandoPiscopo1 ? - max150972 : @MilanNewsit eppure era scritto da più parti che la trattativa era praticamente chiusa e anche qualche trasmissione… -