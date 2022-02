Trasparenza a tavola | Coldiretti Cuneo | bene il decreto contro le etichette ingannevoli

(Di giovedì 10 febbraio 2022)plaude alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delInterministerialegli inganni del falso Made in Italy a, che proroga al 31 dicembre 2022 l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza dell'ingrediente ...

"Il Decreto garantiscesulla reale origine di prodotti base della dieta degli italiani che rappresentano circa ¾ della spesa, ma il nostro impegno a tutela della" ...Un investimento in termini di gusto e immagine che racconta, attraverso la. la nuova Cortina,... Passione per il prodotto, centralità delle persone,e attenzione per l'ambiente sono i ...ma il nostro impegno a tutela della trasparenza a tavola – assicura Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – non finisce qui: resta ancora anonima l’origine dei legumi in scatola, della frutta ...Il consumo consapevole guidato dai propri valori è sempre più una priorità: l'86% dei consumatori ritiene che monoporzioni e trasparenza degli ingredienti siano importanti per le loro scelte di ...