Trasmissione Radiodue | padre scappato con 350mila euro della cassa della chiesa di Martina Franca In onda ieri

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Nellaradiofonica Numeri Uni diRai,, la speaker ha parlato di taleAntonio.conparrocchia di, secondo quanto diffuso nell’ambito del programma radio. https://www.valleditrianews.it/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Audio-2022-02-10-at-10.58.42.oggLa cosa non è passata inosservata fra gli ascoltatori nel territoriovalle d’Itria. Ma nell’ambiente ecclesiastico locale nessunAntonio figura avere rubato tale somma, non è neanche stato detto da quale delle (non poche) chiese martinesi. La vicarìa locale stamattina, che era convocata da giorni per altri argomenti, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trasmissione Radiodue

FM-world

Ha lavorato e collaborato con diverse case editrici; ha partecipato come esperto alladi: La luna nel pozzo, ed è stato l'autore delle serie: I verdi giardini della memoria e ...Per sei stagioni ha ricoperto il doppio incarico di autrice e conduttrice dellaSumo , appuntamento di dibattito e attualità in onda sulle frequenze di. In ambito televisivo ha, ...La cosa non è passata inosservata fra gli ascoltatori nel territorio della valle d’Itria. Ma nell’ambiente ecclesiastico locale nessun padre Antonio figura avere rubato tale somma, non è neanche stato ...