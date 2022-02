Trasformazione green, grido d’allarme dei metalmeccanici: artigiani a rischio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bergamo. “Il tessuto produttivo del settore metalmeccanico bergamasco è a rischio, o perlomeno in forte ritardo rispetto alle prospettive di evoluzione che il PNRR auspica, sotto il profilo della rivoluzione ecologica , tecnologica e soprattutto digitale. La parte artigiana del settore, quasi 6000 aziende per poco meno di 20mila lavoratori, con moltissimi lavoratori stranieri, fatica a tenere il passo della transizione e questa situazione finirà con il condizionare anche la struttura industriale del comparto, cioè le grandi aziende per le quali le piccole lavorano”. Il grido d’allarme della Fim Cisl di Bergamo fonda su aspetti oggettivi: il “grosso” della produzione metalmeccanica in provincia di Bergamo è fatta da “fabbrichette” che lavorano per conto terzi. I “colossi” orobici della metalmeccanica, infatti, esternalizzano quasi tutto ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bergamo. “Il tessuto produttivo del settore metalmeccanico bergamasco è a, o perlomeno in forte ritardo rispetto alle prospettive di evoluzione che il PNRR auspica, sotto il profilo della rivoluzione ecologica , tecnologica e soprattutto digitale. La parte artigiana del settore, quasi 6000 aziende per poco meno di 20mila lavoratori, con moltissimi lavoratori stranieri, fatica a tenere il passo della transizione e questa situazione finirà con il condizionare anche la struttura industriale del comparto, cioè le grandi aziende per le quali le piccole lavorano”. Ildella Fim Cisl di Bergamo fonda su aspetti oggettivi: il “grosso” della produzione metalmeccanica in provincia di Bergamo è fatta da “fabbrichette” che lavorano per conto terzi. I “colossi” orobici della metalmeccanica, infatti, esternalizzano quasi tutto ...

Advertising

valponti77 : Altro passo verso la trasformazione del green pass da provvisorio a definitivo!! - camcomroma : Nel 2021 il 71% delle #imprese ha investito nella trasformazione digitale, principale driver dell'innovazione insie… - CaleEuropaEdic : I cambiamenti climatici sono la #sfida più grande della nostra epoca, ma rappresentano anche un'#opportunità per co… - Bellot1MarcoAn : @gervasoni1968 a parte che il corsera è un giornale non il governo le dittature non sono eterne sicuramente quella… - FurioDetti : Aspettatevi lo smantellamento dell'agroalimentare e della gestione forestale in Italia. Aspettatevi la trasformazi… -