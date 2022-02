Tottenham, appello del club ai tifosi: “Yid è termine razzista, smettete di usarlo” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Tottenham ha lanciato un appello ai propri tifosi per “cambiare nome”, alla ricerca della lotta al razzismo e all’antisemitismo. I sostenitori degli Spurs infatti si definiscono “Yid Army” dagli anni ’70, a causa della loro provenienza dai quartieri ebraici. Oggi però il termine “Yid” è largamente considerato razzista e antisemita, motivo per cui la società ha diffuso una nota ufficiale: “Come club, ci sforziamo sempre di creare un ambiente accogliente che abbracci tutti i nostri tifosi in modo che ognuno possa sentirsi incluso nell’esperienza della giornata – si legge – L’uso di questo termine non sempre lo rende possibile, indipendentemente dal contesto e dalle intenzioni, e c’è un crescente desiderio e riconoscimento da parte dei sostenitori ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilha lanciato unai propriper “cambiare nome”, alla ricerca della lotta al razzismo e all’antisemitismo. I sostenitori degli Spurs infatti si definiscono “Yid Army” dagli anni ’70, a causa della loro provenienza dai quartieri ebraici. Oggi però il“Yid” è largamente consideratoe antisemita, motivo per cui la società ha diffuso una nota ufficiale: “Come, ci sforziamo sempre di creare un ambiente accogliente che abbracci tutti i nostriin modo che ognuno possa sentirsi incluso nell’esperienza della giornata – si legge – L’uso di questonon sempre lo rende possibile, indipendentemente dal contesto e dalle intenzioni, e c’è un crescente desiderio e riconoscimento da parte dei sostenitori ...

