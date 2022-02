Torino | Sanabria in casa è un cecchino | il Venezia è avvisato

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L’attaccante delha messo a segno quasi tutti i suoi gol in granata in: il datoè l’attacca titolare di Juric, questo è ormai un dato di fatto, nonostante il ritorno ormai prossimo di Andrea Belotti. Il tecnico si fida del paraguayano che da quando è arrivato alnel gennaio del 2021 ha segnato dieci reti. E quasi tutte in. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti,si esalta quando gioca tra le mura del Grande. Nove gol su dieci messe a segno tra le mura amiche. Un avvertimento importante per il prossimo avversario dei granata: il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

