Tondini miele e mirtilli | i dolcetti leggeri e soffici | senza lievito!

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Isono deliziosi biscotti,e spugnosi. Per realizzarli, dovrete servirvi dei pirottini per i muffin, solo così otterrete dei dischetti perfetti. L’impasto, infatti, non è semplice da sagomare, giacché è privo di lievito e prevede la predi pochissima farina e dei soli albumi. Poche e semplici mosse, non dovrete neppure montare a neve i bianchi! Vi basterà lavorarli un po’, incorporando via via gli altri ingredienti e subito in forno per 12 minuti appena. In meno di 20 minuti, sfornerete dei bocconcini davvero golosi, perfetti a merenda per un tè con le amiche di sempre. Ma non solo, ideali a colazione per iniziare la giornata con il piede giusto, o al termine di una cena informale per chiudere in bellezza un incontro conviviale. Curiose di scoprire come procedere? ...