Tommaso Montesano | chi è il figlio di Enrico? Età | vita privata | padre | fratelli e sorelle | giornalista Libero | Bergamo | foto | Instagram

(Di giovedì 10 febbraio 2022)è ildel celebre attore e showman. In queste ore, sta facendo molto discutere il web un suo tweet in cui avrebbe sostanzialmente screditato l’esistenza della pandemia paragonando le bare dial lago della Duchessa nel sequestro Moro. Mentre divampa l’indignazione (e il direttore del quotidiano per cui scrive,...

giorgio_gori : Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di #Bergamo e di tutte le vittim… - La7tv : #tagada @andreapurgatori attacca Tommaso #Montesano, figlio di Enrico e giornalista di #Libero, per un tweet sulle… - fanpage : Terremoto mediatico e politico dopo il tweet di Tommaso Montesano, figlio di Enrico, e giornalista di Libero Quotid… - Paoblog : Tommaso #Montesano: 'Il mio tweet ... è stato gravemente equivocato' Ti dirò, la solita tiritera del 'sono stato fr… - orobico72 : RT @Satiraptus: Il sindaco di #Bergamo querela Tommaso #Montesano e lui dichiara di essere stato frainteso. Come quello che ha il rossetto… -

Chi è: figlio del noto attore e giornalista, ha alzato una polemica per delle frasi sconcertanti sui morti di Bergamo nel periodo Covid della prima ondata. Chi è...Ha scatenato una bufera il tweet choc del giornalista, figlio dell'attore Enrico . "Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro " ha scritto avantieri sera e poi, dopo le forti proteste di ieri, ...Tommaso Montesano è il figlio del celebre attore e showman Enrico Montesano. In queste ore, sta facendo molto discutere il web un suo tweet in cui avrebbe sostanzialmente screditato l’esistenza della ...Tommaso Montesano, polemica sul giornalista figlio di Enrico. (Il Giornale d'Italia) Parole scioccanti quelle scritte su Twitter da Tommaso Montesano, giornalista di Libero e figlio del noto attore ...