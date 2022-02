‘Ti amo Concordato’ parte così la nuova campagna ironica dell’Uaar (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Corsie preferenziali, clientelismo, immoralità, fino all’assenza di tutela per le vittime di abusi (tutela riservata invece all’organizzazione famigerata per gli scandali delle violenze ai danni di minori). Tanti sono i mali derivanti dal Concordato, di cui ricorre in questi giorni l’anniversario. Per ‘celebrarlo’, la nostra associazione ha deciso di metterli in fila: 15 immagini -‘mattonelle’ le abbiamo chiamate- per 15 privilegi di cui la Chiesa gode nel nostro Paese, che diffonderemo sui nostri canali e invitiamo a condividere”. Manuel Bianco, responsabile comunicazione dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar) e coordinatore della campagna, spiega così le ragioni dell’iniziativa. “Il titolo è ironico: rimanda a ‘Ti amo campionato’ di Elio e le storie tese. Nella canzone il gruppo elencava quelle che riteneva ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Corsie preferenziali, clientelismo, immoralità, fino all’assenza di tutela per le vittime di abusi (tutela riservata invece all’organizzazione famigerata per gli scandali delle violenze ai danni di minori). Tanti sono i mali derivanti dal Concordato, di cui ricorre in questi giorni l’anniversario. Per ‘celebrarlo’, la nostra associazione ha deciso di metterli in fila: 15 immagini -‘mattonelle’ le abbiamo chiamate- per 15 privilegi di cui la Chiesa gode nel nostro Paese, che diffonderemo sui nostri canali e invitiamo a condividere”. Manuel Bianco, responsabile comunicazione dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar) e coordinatore della, spiegale ragioni dell’iniziativa. “Il titolo è ironico: rimanda a ‘Ti amo campionato’ di Elio e le storie tese. Nella canzone il gruppo elencava quelle che riteneva ...

