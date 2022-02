Theo Hernandez al PSG: arriva la risposta del terzino (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News Il Milan avrebbe risposto al Psg per Theo Hernandez. Secondo quanto riportato da "Sky Sport", il club rossonero avrebbe offerto alla squadra parigina un prestito con diritto di riscatto fissato… amministratore Leggi su goalnews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News Il Milan avrebbe risposto al Psg per. Secondo quanto riportato da "Sky Sport", il club rossonero avrebbe offerto alla squadra parigina un prestito con diritto di riscatto fissato… amministratore

Advertising

AntoVitiello : ?? In arrivo a Milano l'agente di Theo #Hernandez per le firme, domani potrebbe essere il giorno dell'annuncio: rinnovo fino al 2026 ? - capuanogio : ++ Le squalifiche dopo #InterMilan: 2 giornate a #Bastoni e una a #Inzaghi. Multa di 10.000 euro per Lautaro… - AntoVitiello : SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 #Hernandez Theo (Milan): per essersi reso re… - Domelol96 : RT @NicoSchira: @zorrobobi Che domani il Milan ufficializzerà in pompa magna e in maniera non banale il rinnovo di Theo Hernandez. Come acc… - kvngstraus : RT @AntoVitiello: ?? In arrivo a Milano l'agente di Theo #Hernandez per le firme, domani potrebbe essere il giorno dell'annuncio: rinnovo fi… -