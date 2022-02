The Kardashians, Disney+ rilascia il teaser dell’attesissima serie (Di giovedì 10 febbraio 2022) Disney+, rilasciato il teaser dell’attesissima serie originale The Kardashians in attesa del debutto ufficiale sulla piattaforma streaming il 14 aprile Disney+ ha diffuso il nuovo teaser dell’attesissima serie originale The Kardashians che debutterà il 14 aprile sulla piattaforma streaming. La famiglia più famosa e amata torna con una nuova serie che offre un accesso completo alle loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per rivelare la verità che si cela dietro ai titoli dei giornali. Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari ai momenti più divertenti del tempo libero e del rientro da scuola dei bambini, ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 10 febbraio 2022)to iloriginale Thein attesa del debutto ufficiale sulla piattaforma streaming il 14 aprileha diffuso il nuovooriginale Theche debutterà il 14 aprile sulla piattaforma streaming. La famiglia più famosa e amata torna con una nuovache offre un accesso completo alle loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per rivelare la verità che si cela dietro ai titoli dei giornali. Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari ai momenti più divertenti del tempo libero e del rientro da scuola dei bambini, ...

