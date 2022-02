The Fireman - L' uomo del fuoco | il romanzo di Joe Hill diventa una serie tv

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ildi Joeintitolato The- L'delverrà adattato in una nuovatelevisiva. Ildi Joeintitolato The- l'deldiventerà una nuovatelevisiva. Il progetto sarà sviluppato dallo scrittore, che è il figlio di Stephen King, in collaborazione con Walden Media. Tra le pagine di Thescritto da Joeche sarà coinvolto come produttore, si racconta quello che accade quando gli Stati Uniti vengono colpiti da una malattia altamente contagiosa che causa a chi viene infettato di essere avvolti dalle fiamme. Milioni di persone hanno preso la malattia, soprannominata Dragonscale, per ...