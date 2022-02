The Boys in the Boat: Joel Edgerton tra i nuovi arrivi nel cast del film di George Clooney (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'attore australiano Joel Edgerton è uno dei nuovi arrivi nel cast di The Boys in the Boat, il nuovo film diretto da George Clooney. George Clooney tornerà alla regia con il film The Boys in the Boat e nel cast ci saranno anche Joel Edgerton e Hadley Robinson. Il progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione tra MGM, Spyglass e Smokehouse e la sceneggiatura sarà firmata da Mark L. Smith. Basato sul romanzo del 2013 di Daniel James Brown, The Boys in the Boat: Nine Americans and their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics, The ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'attore australianoè uno deineldi Thein the, il nuovodiretto datornerà alla regia con ilThein thee nelci saranno anchee Hadley Robinson. Il progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione tra MGM, Spyglass e Smokehouse e la sceneggiatura sarà firmata da Mark L. Smith. Basato sul romanzo del 2013 di Daniel James Brown, Thein the: Nine Americans and their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics, The ...

