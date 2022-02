The Book of Boba Fett: il finale di stagione è arrivato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il settimo e ultimo episodio di The Book of Boba Fett è giunto ieri su Disney+: cosa ci riserverà Star Wars in futuro? The Book of Boba Fett è la seconda serie live-action tratta dall’universo di Star Wars ed è la spin-off della prima, ovvero The Mandalorian. Vi erano grandi aspettative per questo prodotto, in particolare per il ritorno del noto personaggio dall’universo cinematografico. Dopo una breve comparsata nella seconda stagione di The Mandalorian, Boba Fett è stato il protagonista del suo personale show, segnato purtroppo da alti e bassi. Ieri questo secondo esperimento seriale si è concluso, ma c’è poco da disperare: ben presto arriveranno nuove avventure targate Star Wars! La trama The Book of ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il settimo e ultimo episodio di Theofè giunto ieri su Disney+: cosa ci riserverà Star Wars in futuro? Theofè la seconda serie live-action tratta dall’universo di Star Wars ed è la spin-off della prima, ovvero The Mandalorian. Vi erano grandi aspettative per questo prodotto, in particolare per il ritorno del noto personaggio dall’universo cinematografico. Dopo una breve comparsata nella secondadi The Mandalorian,è stato il protagonista del suo personale show, segnato purtroppo da alti e bassi. Ieri questo secondo esperimento seriale si è concluso, ma c’è poco da disperare: ben presto arriveranno nuove avventure targate Star Wars! La trama Theof ...

Advertising

OperaSpaziale : The Book of Boba Fett Stagione 1: citazioni, riferimenti e previsioni - tuttoteKit : The Book of Boba Fett: il finale di stagione è arrivato #ObiWanKenobi #StarWars #TheBookOfBobaFett #tuttotek - FoodHeaven17 : The modern cook. 120 ricette per una nuova tradizione quotidiana - stefanodonno75 : To Be STEFANO DONNO: THE BOOK OF BOBA FETT: EHM... NO - RECENSIONE SPOI... - OperaSpaziale : #TheBookOfBobaFett finale di stagione spiegato (SPOILER!!) -