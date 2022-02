Test antigenici illegali | beccato farmacista | era stato già radiato dall’ordine

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVietri sul Mare (Sa) – Proseguono le operazioni dei Nas nelle farmacie italiane per far fronte ai metodidi contrasto al Covid-19. In una farmacia di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, èaccertato che i tamponi rapidivenivano eseguiti arbitrariamente, e senza richiesta di consenso informato, da parte di un soggetto, già, attualmentee con green pass scaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.