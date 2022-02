Terremoto: verifiche nella notte tra Reggio Emilia e Modena dopo la serie di scosse (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nessun danno significativo a persone o strutture: le scosse di Terremoto che ieri sera e nella notte hanno interessato l' Emilia , con epicentro nel Reggiano, sulla base delle prime, tempestive ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nessun danno significativo a persone o strutture: lediche ieri sera ehanno interessato l', con epicentro nel Reggiano, sulla base delle prime, tempestive ...

DPCgov : #Terremoto #ReggioEmilia: dalle verifiche effettuate dalla #SalaSituazioneItalia del Dipartimento a seguito delle d… - sbonaccini : Poco fa scossa di terremoto, magnitudo tra 3.9 e 4.4, nel reggiano. Al momento non si registrano danni a cose o per… - DPCgov : ?? #Terremoto #ReggioEmilia Nuova scossa nella stessa zona, la nostra #SalaSituazioneItalia in costante contatto con… - Nutizieri : Terremoto Emilia, verifiche anche nelle scuole e nelle strutture sanitarie. La macchina operativa non si ferma… - BerniniAM : Le scosse di #terremoto che hanno interessato l’Emilia, e che sono state avvertite in diverse province, hanno creat… -