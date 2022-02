Terremoto in Emilia Romagna, altre lievi scosse nella notte (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – altre lievi scosse di Terremoto si sono verificate nella notte in Emilia Romagna, in provincia di Reggio Emilia. Secondo i dati dell’Ingv, la prima, di magnitudo 2.32, è stata registrata alle 23.26, la seconda di magnitudo 2.43, alle 4.02, e l’ultima, di magnitudo 2.0, alle 4.48. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) –disi sono verificatein, in provincia di Reggio. Secondo i dati dell’Ingv, la prima, di magnitudo 2.32, è stata registrata alle 23.26, la seconda di magnitudo 2.43, alle 4.02, e l’ultima, di magnitudo 2.0, alle 4.48. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Due scosse di terremoto sono state avvertite tra le province di Modena e Reggio Emilia. Al Teatro comunale… - RaiNews : Bonaccini a Rainews24: 'Non sono stati segnalati danni, sistema allertato' -> - gazzettaReggioE : ++Scossa di #terremoto avvertita in provincia di Reggio Emilia++ - Gazzettino : Terremoto, altre tre scosse nella notte in Emilia-Romagna: oggi i sopralluoghi - VicentePugliaAr : RT @purpleleni: Ora si spera sia stata solo una scossa isolata. Che qui in #Emilia abbiamo dato, e anche abbastanza per i miei gusti, 10 a… -