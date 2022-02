Tennis, Lorenzo Musetti: “Non pensavo di arrivare ai quarti di finale, mi sto davvero divertendo” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un successo di grande prestigio. Lorenzo Musetti ha sconfitto ieri il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.4) all’ATP 500 di Rotterdam e ha strappato il pass per i quarti di finale. 6-3 5-7 6-3 il punteggio che permette al ragazzo di Carrara di vincere per la settima volta un match contro un top 20. Come riportato da liveTennis.it, a fine partita Musetti ci ha tenuto a sottolineare quanto siano serviti i match giocati a gennaio: “Ho giocato in Australia con un po’ di stress, e ho avuto due partite difficili con due grandi avversari. Dalle sconfitte si prende molta esperienza quindi per me è stato davvero utile e ho deciso poi di giocare al coperto in un campo duro perché è forse la mia peggiore superficie. Non pensavo di arrivare ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un successo di grande prestigio.ha sconfitto ieri il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.4) all’ATP 500 di Rotterdam e ha strappato il pass per idi. 6-3 5-7 6-3 il punteggio che permette al ragazzo di Carrara di vincere per la settima volta un match contro un top 20. Come riportato da live.it, a fine partitaci ha tenuto a sottolineare quanto siano serviti i match giocati a gennaio: “Ho giocato in Australia con un po’ di stress, e ho avuto due partite difficili con due grandi avversari. Dalle sconfitte si prende molta esperienza quindi per me è statoutile e ho deciso poi di giocare al coperto in un campo duro perché è forse la mia peggiore superficie. Nondi...

