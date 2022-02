Temono disgrazia e danno l’allarme | poi la scoperta | il collega era stato arrestato

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – I colleghi si erano allarmati perché da qualche giorno non si faceva vedere sul posto di lavoro e non avevano sue notizie. Temendo il peggio, hanno avvisato i carabinieri, che ieri sono entrati con vigili del fuoco e 118 a casa di un operaio 33enne di Napoli, residente a Imola. Lui non c’era ma nell’appartamento sono stati trovati circa due kg di hascisc e cinque piantine di cannabis, oltre a varie attrezzature per la preparazione delle dosi. Gli accertamenti dell’Arma hanno poi svelato anche perché l’uomo da qualche giorno era sparito: si trovava in carcere dopo che, domenica scorsa, eraarrea Todi (Perugia) dalla Polstrada, che lo aveva trovato in possesso di 200 grammi di hascisc. L’operaio è ora indagato anche per gli stupefacenti sequestrati nella sua abitazione a Imola. L'articolo proviene da ...

