Tegola per Simeone | il giocatore rischia di saltare la sfida Champions!

Tegola in casa Atletico Madrid. Nella giornata di oggi, a seguito dei tamponi molecolari effettuati dai Colchoneros, un membro del gruppo squadra è risultato positivo. Bruttissima notizia per Simeone, in quanto, il calciatore risultato positivo è Jose Maria Gimenez, centrale difensivo e colonna portante della squadra. Gimenez-Atletico-Madrid Una corsa contro il tempo per l'uruguagio che, ora in isolamento, saltera sicuramente l'appuntamento del 12 contro il Getafe e quello del 19 contro l'Osasuna. La speranza a Madrid è di ritrovare il calciatore entro il 23 febbraio, data dell'andata di Champions League dove la squadra di Simeone sfiderà il Manchester United.

