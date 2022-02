Team Palazzago, nuova ripartenza: il ds Paolo Tiralongo guida una squadra rivoluzionata (Di giovedì 10 febbraio 2022) La tradizione di un nome ormai da più di 20 anni nel ciclismo che conta e la voglia di stupire partendo dai più giovani. Il Velo Plus Racing Team Palazzago sarà al via delle manifestazioni nazionali ed internazionali anche in questo 2022 nella categoria Under 23 ed Élite. Tanti volti nuovi per una stagione che sa di ripartenza da zero per la società del Presidente Elio Battaglia: la certezza è quella della guida del Team manager Ezio Tironi e la conferma di Paolo Tiralongo nel ruolo di direttore sportivo. “Abbiamo rivoluzionato la squadra e puntato su ragazzi per la maggior parte del 1° e del 2° anno –spiega l’ex professionista, a Palazzago come ds dal 2021-. Giovani con tanta voglia di fare bene e stupire gli addetti ai lavori: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) La tradizione di un nome ormai da più di 20 anni nel ciclismo che conta e la voglia di stupire partendo dai più giovani. Il Velo Plus Racingsarà al via delle manifestazioni nazionali ed internazionali anche in questo 2022 nella categoria Under 23 ed Élite. Tanti volti nuovi per una stagione che sa dida zero per la società del Presidente Elio Battaglia: la certezza è quella delladelmanager Ezio Tironi e la conferma dinel ruolo di direttore sportivo. “Abbiamo rivoluzionato lae puntato su ragazzi per la maggior parte del 1° e del 2° anno –spiega l’ex professionista, acome ds dal 2021-. Giovani con tanta voglia di fare bene e stupire gli addetti ai lavori: ...

