Tananai | nuove location per i concerti sold out di Roma e Milano

A pochi giorni dalla partecipazione al Festival di Sanremo, Tananai, che ha riscosso un grande successo sui social e grazie al singolo Sesso Occasionale, in Top10 su Spotify Italia, annuncia lo spostamento dei live in venue più grandi nel mese di maggio. Dopo il sold out in prevendita di entrambe le date, i concerti del cantautore milanese, prodotti da Friends & Partners, cambiano venue e si spostano rispettivamente lunedì 16 maggio al Fabrique di Milano e mercoledì 18 maggio all'Atlantico di Roma.

