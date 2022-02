Tamponi: Nas chiudono 21 punti prelievo, 18 addetti senza Green Pass (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tamponi e irregolarità dell'erogazione dei Green Pass. Sono i due aspetti per i quali sono scattati, nelle ultime settimane, i controlli dei Nas e sono state segnalate diverse situazioni in cui le regole sono state violate. Tamponi rapidi, operazione capillare dei Nas Il Comando Carabinieri per la Tutela Salute, in intesa con il Ministero della Salute, ha effettuato diverse ispezioni. Si è trattato di un'attività capillare sul territorio italiano, se si considera che sono state controllate quasi 1500 farmacie (1360 per l'esattezza). Nel 12,5% dei casi, ossia in 170 di esse, sono state riscontrate situazioni di irregolarità e si è arrivati a constatare quasi 300 (282) violazioni. Tamponi farmacie, i controlli dei Nas: sospesa attività in 21 punti I controlli hanno portato alla ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 10 febbraio 2022)e irregolarità dell'erogazione dei. Sono i due aspetti per i quali sono scattati, nelle ultime settimane, i controlli dei Nas e sono state segnalate diverse situazioni in cui le regole sono state violate.rapidi, operazione capillare dei Nas Il Comando Carabinieri per la Tutela Salute, in intesa con il Ministero della Salute, ha effettuato diverse ispezioni. Si è trattato di un'attività capillare sul territorio italiano, se si considera che sono state controllate quasi 1500 farmacie (1360 per l'esattezza). Nel 12,5% dei casi, ossia in 170 di esse, sono state riscontrate situazioni di irregolarità e si è arrivati a constatare quasi 300 (282) violazioni.farmacie, i controlli dei Nas: sospesa attività in 21I controlli hanno portato alla ...

