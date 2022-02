Tamberi All Star, la Nba lo fa giocare nel suo mega show. E' stato invitato a Cleveland per la festa del basket americano:'La notizia più ... (Di giovedì 10 febbraio 2022) ANCONA - Dategli un pallone a spicchi e diventerà il ragazzo più felice al mondo. Che c'entra, la medaglia d'oro vinta a Tokyo era e resterà qualcosa di ineguagliabile, almeno fino a quando non ne ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 10 febbraio 2022) ANCONA - Dategli un pallone a spicchi e diventerà il ragazzo più felice al mondo. Che c'entra, la medaglia d'oro vinta a Tokyo era e resterà qualcosa di ineguagliabile, almeno fino a quando non ne ...

