Svolta Premier League contro la pandemia: tutti i cambiamenti! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Svolta Premier League contro le regole Covid–19. In Inghilterra sono pronti a cambiare le regole, stop a molte restrizioni. Il più grande cambiamento è inerente alle mascherine. Calciatori e staff non dovranno più usare le mascherine negli spazi chiusi. Unico regolamento vigente che resterà è il tampone rapido di controllo ed effettuato solo due volte a settimana. In realtà queste restrizioni potrebbero essere presto rimosse. Premier-League A comunicarlo è la stessa Premier League attraverso il proprio profilo twitter: “At today’s Premier League Shareholders’ meeting, it was decided to remove a number of the COVID-19 Emergency Measures from Friday, 11 February “ Leggi su rompipallone (Di venerdì 11 febbraio 2022)le regole Covid–19. In Inghilterra sono pronti a cambiare le regole, stop a molte restrizioni. Il più grande cambiamento è inerente alle mascherine. Calciatori e staff non dovranno più usare le mascherine negli spazi chiusi. Unico regolamento vigente che resterà è il tampone rapido dillo ed effettuato solo due volte a settimana. In realtà queste restrizioni potrebbero essere presto rimosse.A comunicarlo è la stessaattraverso il proprio profilo twitter: “At today’sShareholders’ meeting, it was decided to remove a number of the COVID-19 Emergency Measures from Friday, 11 February “

