Svolta Champions League, nuovo format dal 2024: cosa cambia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prende sempre più forma la nuova Champions League. Lo scopo è chiaro: scacciare definitivamente l’ombra della Superlega e riaffermare l’autorità della Champions come massima competizione europea. L’edizione odierna de La Gazzetta dello sport si sofferma sui cambiamenti principali che apporterà questa nuova formula. Foto: Getty Images- Nasser al-Khelaifi L’intesa sarà valida a partire dal 2024 e permetterà l’aumento di introiti e ricavi da diritti tv di una percentuale pari al 42.8%, per ben 15 miliardi di euro per il triennio 2024-2027. Cambierà anche il formato: i club che giocheranno la competizione saranno 36 e non 32 e il numero di partite prima della fase ad eliminazione diretta aumenta da 6 a 10. Al-Khelaifi soddisfatto: “L’intero calcio ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prende sempre più forma la nuova. Lo scopo è chiaro: scacciare definitivamente l’ombra della Superlega e riaffermare l’autorità dellacome massima competizione europea. L’edizione odierna de La Gazzetta dello sport si sofferma suimenti principali che apporterà questa nuova formula. Foto: Getty Images- Nasser al-Khelaifi L’intesa sarà valida a partire dale permetterà l’aumento di introiti e ricavi da diritti tv di una percentuale pari al 42.8%, per ben 15 miliardi di euro per il triennio-2027. Cambierà anche ilo: i club che giocheranno la competizione saranno 36 e non 32 e il numero di partite prima della fase ad eliminazione diretta aumenta da 6 a 10. Al-Khelaifi soddisfatto: “L’intero calcio ...

Advertising

infoitsport : Juventus, svolta decisiva per la Champions: i tifosi sognano - CronacheMc : Civitanova perde il primo parziale ma svolta con l'innesto di Gabi Garcia Fernandez (Mvp) e piega i russi in quattr… - zazoomblog : Donnarumma svolta a sorpresa al PSG: tutto dipende dalla Champions - #Donnarumma #svolta #sorpresa #tutto - infoitsalute : Donnarumma, svolta a sorpresa al PSG: tutto dipende dalla Champions - Pep204 : Speriamo che questo derby sia la svolta della stagione per Brahim… È troppo fondamentale la sua imprevedibilità neg… -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta Champions Como, a scuola di hockey su prato "È uno sport divertente e sicuro" - Sport, Cernobbio ... Coppa Italia e Champions Challange), residente a Como da tre anni, il promotore di un progetto per ... L'attività promozionale di hockey prato rivolta ai giovanissimi verrà svolta dal mese di marzo ...

Il Napoli non lasci Gaetano nel pantano della Serie B Una in Champions, per lui certamente memorabile. Ma fare venti minuti alla prima di campionato è un'... Quel che è certo è che è arrivato il tempo per una svolta. Il Napoli - sempre se ha in progetto di ...

Juventus, svolta decisiva per la Champions: i tifosi sognano CalcioToday.it Più squadre, più partite e più introiti: come cambierà la Champions League dal 2024 La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla nuova Champions League. Intesa dal 2024, aumenteranno vertiginosamente gli introiti da marketing e diritti tv, del 42,8%. Intesa firmata dal ...

Juventus, svolta decisiva per la Champions: i tifosi sognano Si avvicina sempre più l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus affronterà il Villareal il 22 febbraio all’Estadio de la Ceramica In casa Juventus, dopo gli arrivi di Vlahovic ...

... Coppa Italia eChallange), residente a Como da tre anni, il promotore di un progetto per ... L'attività promozionale di hockey prato rivolta ai giovanissimi verràdal mese di marzo ...Una in, per lui certamente memorabile. Ma fare venti minuti alla prima di campionato è un'... Quel che è certo è che è arrivato il tempo per una. Il Napoli - sempre se ha in progetto di ...La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla nuova Champions League. Intesa dal 2024, aumenteranno vertiginosamente gli introiti da marketing e diritti tv, del 42,8%. Intesa firmata dal ...Si avvicina sempre più l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus affronterà il Villareal il 22 febbraio all’Estadio de la Ceramica In casa Juventus, dopo gli arrivi di Vlahovic ...