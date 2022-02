(Di giovedì 10 febbraio 2022) Si fa ancora festa con il: il concorso del 10 febbraio ha fatto scattare brindisi in tutta Italia. Iladesso è stellare Scattati i festeggiamenti importanti con il concorso deldel 10 febbraio. In modo particolare hanno potuto brindare sei fortunati giocatori che hanno centrato colpi considerevoli. In assenza dei premi principali L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto brindano

Consumatore.com

Seren del Grappa (Belluno), Oristano e Pistoiaallo stesso modo e fanno festa per un ..., il 5 è di buon auspicio per il 2022: i dettagli dell'incredibile vincita Con il jackpot ...Seren del Grappa (Belluno), Oristano e Pistoiaallo stesso modo e fanno festa per un ..., il 5 è di buon auspicio per il 2022: i dettagli dell'incredibile vincita Con il jackpot ...Leggi anche: Superenalotto, brindano in 4: il Jackpot vola alle stelle Bene come detto anche i 4 Stella: i due fortunati in questo caso hanno portato a casa circa 10mila euro in meno rispetto agli ...Si fa ancora festa con il Superenalotto: il concorso del 10 febbraio ha fatto scattare brindisi in tutta Italia. Il Jackpot adesso è stellare Scattati i festeggiamenti importanti con il concorso del ...