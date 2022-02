Superbonus, geometri fiscalisti: filiera edilizia a rischio con stretta cessione crediti (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ notizia di pochi giorni fa che il direttore dell’Agenzia delle Entrate abbia disposto la proroga, al prossimo 17 febbraio, dell’avvio della norma che prevede la possibilità di effettuare un’unica cessione del credito in caso di detrazioni per interventi edilizi. A partire da questa data, dunque, sarà possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Si tratta di una delle misure più controverse a contrasto delle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali in edilizia: in sostanza, non saranno più possibili le cessioni ‘a catena’ che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, ma sarà consentito un solo trasferimento oltre allo sconto in fattura”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Mirco Mion, presidente dell’Associazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ notizia di pochi giorni fa che il direttore dell’Agenzia delle Entrate abbia disposto la proroga, al prossimo 17 febbraio, dell’avvio della norma che prevede la possibilità di effettuare un’unicadel credito in caso di detrazioni per interventi edilizi. A partire da questa data, dunque, sarà possibile effettuare esclusivamente una ulterioread altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Si tratta di una delle misure più controverse a contrasto delle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali in: in sostanza, non saranno più possibili le cessioni ‘a catena’ che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, ma sarà consentito un solo trasferimento oltre allo sconto in fattura”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Mirco Mion, presidente dell’Associazione ...

Advertising

StraNotizie : Superbonus, geometri fiscalisti: filiera edilizia a rischio con stretta cessione crediti - quot_umbria : Superbonus, i geometri umbri: fare presto con le semplificazioni - Umbria_N_Web : Superbonus, i geometri umbri: Fare presto con le semplificazioni - PerugiaToday : Superbonus, nuovo appello dei geometri dell'Umbria: 'Fate presto con le semplificazioni' - agenzia_avinews : I #geometri del Collegio di #Perugia ancora in prima linea per far sì che il #superbonus110 diventi efficace. Si av… -