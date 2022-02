Super-G Pechino 2022 | a che ora scende Federica Brignone? Orario e diretta tv

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Alle ore 4 italiane di domani mattina, venerdì 11 febbraio, cominceranno le prove veloci di sci alpino alle Olimpiadi invernali di. Sarà il momento del-G, che vede l’Italia grande favorita con. La bergamasca sarà la prima azzurra are in pista con il pettorale numero 9, intorno alle ore 4.15 italiane. Seguire Elena Curtoni, Francesca Marsaglia e Marta Bassino. LA START LIST IL REGOLAMENTO IL CALENDARIO COMPLETO Latv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, con streaming su Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. SportFace.

...espresso della municipalità diche si è congratulato con "l'atleta diEileen Gu" per aver vinto "una preziosa medaglia d'oro per lo sport cinese". E tra la gente ormai Gu è una...Niente da fare. Sofia Goggia non sarà al via del- G femminile in programma ai Giochi Invernali di. gm/gtr SponsorSport - Oggi la Goggia ha avuto una sessione di allenamenti. L'attesa Sofia Goggia, a piccoli passi, continua insomma nel recupero a tempo di record per la discesa olimpica del 15 febbraio e accontona ...Fin qui le note liete mentre le notizie meno confortanti arrivano direttamente da Sofia Goggia che preso atto delle proprie condizioni fisiche ha deciso di rinunciare al Super-G di domani ... la ...