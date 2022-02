Super Bowl, durante la partita vedremo il primo trailer della serie Amazon sul «Signore degli Anelli» (Di giovedì 10 febbraio 2022) 465 milioni di dollari solo per la prima stagione. Il 2 settembre 2022 in esclusiva su Prime Video verrà pubblicato il primo episodio de Il Signore degli Anelli, la serie prodotta da Amazon e basata sull’universo fantasy disegnato da J.R.R. Tolkien. L’evento, ovviamente, è epocale, anche perché nessuna serie si era mai nemmeno avvicinata a questo budget. L’ultima stagione di Game of Thrones era costata in tutto meno di 100 milioni di dollari. Per adesso si è visto pochissimo di questa serie, giusto qualche foto e una breve animazione con del metallo appena colato che attraversa le incisioni di una tavola di legno. Ma presto i fan di Tolkien potrebbero avere qualcosa di cui parlare: il primo teaser della ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) 465 milioni di dollari solo per la prima stagione. Il 2 settembre 2022 in esclusiva su Prime Video verrà pubblicato ilepisodio de Il, laprodotta dae basata sull’universo fantasy disegnato da J.R.R. Tolkien. L’evento, ovviamente, è epocale, anche perché nessunasi era mai nemmeno avvicinata a questo budget. L’ultima stagione di Game of Thrones era costata in tutto meno di 100 milioni di dollari. Per adesso si è visto pochissimo di questa, giusto qualche foto e una breve animazione con del metallo appena colato che attraversa le incisioni di una tavola di legno. Ma presto i fan di Tolkien potrebbero avere qualcosa di cui parlare: ilteaser...

