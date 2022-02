Studenti, la protesta a Torino non si ferma. Nuove occupazioni e replica alla Lamorgese: “Ma quali infiltrati, le sue parole provocatorie” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ora è un vero e proprio movimento quello studentesco che a Torino, come avevano annunciato i ragazzi, si sta preparando ad una ‘primavera calda’. Questa mattina la protesta ha raggiunto anche l’hinterland torinese. Alle occupazioni degli istituti di Torino, arrivati ad otto ma che potrebbero aumentare nelle prossime ore, si sono aggiunte quelle dell’istituto Maxwell di Nichelino ed è in corso uno sciopero all’istituto Majorana di Moncalieri. Qui uno striscione è stato appeso all’ingresso dell’edificio con su scritto “Scioperiamo: è ora di ascoltarci”. Sono in circa trecento fuori dai cancelli per un’assemblea. A Nichelino i ragazzi invece si trovano in palestra, luogo concesso dalla dirigenza, anche qui per un’assemblea. Intanto è accesa la replica alle parole del ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ora è un vero e proprio movimento quello studentesco che a, come avevano annunciato i ragazzi, si sta preparando ad una ‘primavera calda’. Questa mattina laha raggiunto anche l’hinterland torinese. Alledegli istituti di, arrivati ad otto ma che potrebbero aumentare nelle prossime ore, si sono aggiunte quelle dell’istituto Maxwell di Nichelino ed è in corso uno sciopero all’istituto Majorana di Moncalieri. Qui uno striscione è stato appeso all’ingresso dell’edificio con su scritto “Scioperiamo: è ora di ascoltarci”. Sono in circa trecento fuori dai cancelli per un’assemblea. A Nichelino i ragazzi invece si trovano in palestra, luogo concesso ddirigenza, anche qui per un’assemblea. Intanto è accesa laalledel ...

Advertising

lauraboldrini : Al fianco di studentesse e studenti di #Cosenza in protesta contro gli abusi sessuali ai danni di 13 compagne di li… - ciropellegrino : #Lamorgese non è mai all'altezza del suo ruolo da ministro dell'Interno. C'erano validi candidati. fu la scelta peg… - NicolaPorro : #Covid, studenti discriminati e protocolli da abolire: cosa non torna nel nuovo decreto di #Draghi ?? - esmeraldarizzi : RT @DiDonadice: #Lamorgese cerca ancora fantomatici ripieghi. Dopo gli #infiltrati ora la colpa sarebbe di #Askatasuna che avrebbe aizzato… - sampericoncetta : @Corriere Mi chiedo come mai dinnanzi a casi di bullismo, sempre più dilaganti e accettati come 'dispetti', gli stu… -