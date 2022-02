Stefano Azzi nuovo Ceo di Dazn Italia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dazn annuncia oggi la nomina di Stefano Azzi come Ceo di Dazn Italia. Veronica Diquattro, precedentemente responsabile delle attività Italiana di Dazn, è stata nominata nell’ottobre 2021 Chief Revenue Officer per l’Europa, con il compito di superivisionare le operazioni commerciali di Dazn Italia, Spagna e Dach. 53 anni, napoletano, Stefano Azzi, esperto di trasformazione digitale e di mercato consumer, assumerà il ruolo appena istituito il 1° marzo 2022. Azzi è un manager che vanta grande esperienza commerciale e manageriale nel settore delle telecomunicazioni, dell’intrattenimento digitale e dei beni/servizi di consumo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 febbraio 2022)annuncia oggi la nomina dicome Ceo di. Veronica Diquattro, precedentemente responsabile delle attivitàna di, è stata nominata nell’ottobre 2021 Chief Revenue Officer per l’Europa, con il compito di superivisionare le operazioni commerciali di, Spagna e Dach. 53 anni, napoletano,, esperto di trasformazione digitale e di mercato consumer, assumerà il ruolo appena istituito il 1° marzo 2022.è un manager che vanta grande esperienza commerciale e manageriale nel settore delle telecomunicazioni, dell’intrattenimento digitale e dei beni/servizi di consumo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

