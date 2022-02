“Stava per lasciare il marito”. Morte Liliana Resinovich, nuovi dettagli choc a Chi l’ha visto?: cosa è successo in quei giorni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Continuano le indagini sulla Morte di Liliana Resinovich, la donna sparita nel nulla il 14 dicembre scorso e ritrovata cadavere il 5 gennaio in una zona boschiva di Trieste. Il corpo della 63enne era stato ritrovato in due sacchi neri e la salma presentava inoltre due sacchetti di plastica in testa e stretti intorno al suo collo. Gli inquirenti si sono concentrati sugli oggetti rinvenuti accanto al cadavere della donna, ovvero un guanto, una bottiglietta contenente un liquido ignoto e un cordino. L’autopsia non ha chiarito le circostanze della Morte di Liliana Resinovich e venerdì 11 febbraio saranno resi noti i risultati dei test tossicologici sui reperti, tra i quali c’è anche una mascherina chirurgica che la donna aveva con sé. Il giorno della scomparsa la 63enne era ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Continuano le indagini sulladi, la donna sparita nel nulla il 14 dicembre scorso e ritrovata cadavere il 5 gennaio in una zona boschiva di Trieste. Il corpo della 63enne era stato ritrovato in due sacchi neri e la salma presentava inoltre due sacchetti di plastica in testa e stretti intorno al suo collo. Gli inquirenti si sono concentrati sugli oggetti rinvenuti accanto al cadavere della donna, ovvero un guanto, una bottiglietta contenente un liquido ignoto e un cordino. L’autopsia non ha chiarito le circostanze delladie venerdì 11 febbraio saranno resi noti i risultati dei test tossicologici sui reperti, tra i quali c’è anche una mascherina chirurgica che la donna aveva con sé. Il giorno della scomparsa la 63enne era ...

