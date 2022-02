Stato di emergenza, dallo smart working agli hub vaccinali: ecco cosa succede dopo il 31 marzo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 31 marzo scade lo Stato d’emergenza: se il governo non lo prorogherà, dovrà decidere se confermare o far cadere una serie di misure che regolano la vita quotidiani degli italiani Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 31scade lod’: se il governo non lo prorogherà, dovrà decidere se confermare o far cadere una serie di misure che regolano la vita quotidiani degli italiani

Advertising

borghi_claudio : Dopo settembre mi ero ripromesso di non presentare e sottoscrivere alcun emendamento ai decreti covid e limitarmi a… - ItaliaViva : ?APPROVATO Dal 10 marzo grazie ad un emendamento di Italia Viva alla proroga dello stato di emergenza, appena appro… - borghi_claudio : @AnnaCatwomen76 No. Quello che decade con la fine dello stato di emergenza è il super. Così togliamo tutto. - CorrNazionale : #Covid, parla #WalterRicciardi: “Probabile fine dello #Statodiemergenza il 31 marzo, ma mascherine al chiuso per tu… - cometarossa1 : RT @borghi_claudio: Ottimo intervento di @AlbertoBagnai in Senato. Il Green pass non deve durare oltre il 31 marzo, termine dello stato di… -