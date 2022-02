Stallo sul bonus psicologo: governo a caccia di risorse. Il Pd va in pressing: «Misura urgente» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lavori in corso sul bonus psicologo. Il Pd in queste ore sta spingendo per l’inserimento di questo incentivo nel Milleproroghe, ora all’esame del Parlamento. A sostegno di questa iniziativa si sono espressi anche dirigenti del calibro della capigruppo Debora Serracchiani. Nel frattempo, la petizione online ha raggiunto quasi 300 mila firme. L’attenzione resta alta, segno che il problema è più che mai sentito, specialmente tra i giovani. Come emerso dall’inchiesta di Open, infatti, molti non riescono ad andare da uno psicologo perché costa troppo. Nella migliore delle ipotesi si parla di 50-60 euro a seduta, una ogni settimana. Una cifra spesso difficile da sostenere per uno studente o un lavoratore. Da qui l’idea – dopo la bocciatura in legge di bilancio – di inserire il bonus psicologo nel ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lavori in corso sul. Il Pd in queste ore sta spingendo per l’inserimento di questo incentivo nel Milleproroghe, ora all’esame del Parlamento. A sostegno di questa iniziativa si sono espressi anche dirigenti del calibro della capigruppo Debora Serracchiani. Nel frattempo, la petizione online ha raggiunto quasi 300 mila firme. L’attenzione resta alta, segno che il problema è più che mai sentito, specialmente tra i giovani. Come emerso dall’inchiesta di Open, infatti, molti non riescono ad andare da unoperché costa troppo. Nella migliore delle ipotesi si parla di 50-60 euro a seduta, una ogni settimana. Una cifra spesso difficile da sostenere per uno studente o un lavoratore. Da qui l’idea – dopo la bocciatura in legge di bilancio – di inserire ilnel ...

Stallo sul bonus psicologo: governo a caccia di risorse. Il Pd va in pressing: «Misura urgente» Open

