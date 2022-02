Sport e inclusività: negli spazi del Centro Leonardo apre Stella Selene Onlus (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fiumicino – Laboratori, corsi, incontri ed eventi dedicati alla disabilità saranno non più sporadici momenti di inclusione sociale ma una costante quotidianità all’interno del Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino che ha messo a completa disposizione un locale a favore dell’Associazione ‘Stella Selene Onlus’, l’organizzazione senza scopo di lucro della pedagogista Silvia De Mari che da anni opera sul territorio a favore dell’inclusione e a sostegno della disabilità. Molteplici attività d’informazione, di ascolto e consulenza personalizzata disponibili: servizi sanitari, realizzazione e fornitura protesi e ausili, orientamento servizi sociali e sanitari sul territorio, inclusione scolastica e lavorativa, opportunità di tempo libero in ambito sociale, culturale e Sportivo, viaggi e ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fiumicino – Laboratori, corsi, incontri ed eventi dedicati alla disabilità saranno non più sporadici momenti di inclusione sociale ma una costante quotidianità all’interno delCommercialedi Fiumicino che ha messo a completa disposizione un locale a favore dell’Associazione ‘’, l’organizzazione senza scopo di lucro della pedagogista Silvia De Mari che da anni opera sul territorio a favore dell’inclusione e a sostegno della disabilità. Molteplici attività d’informazione, di ascolto e consulenza personalizzata disponibili: servizi sanitari, realizzazione e fornitura protesi e ausili, orientamento servizi sociali e sanitari sul territorio, inclusione scolastica e lavorativa, opportunità di tempo libero in ambito sociale, culturale eivo, viaggi e ...

