Spazio, 37 italiane in 'gara' per diventare astronaute Esa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Sono 37 le italiane rimaste al momento 'in gara' per diventare astronaute europee dell'Esa e qualcuna delle nostre candidate potrebbe arrivare anche ad andare sulla Luna e forse su Marte. L'Agenzia Spaziale Europea ha diffuso 'le cifre finali' delle selezioni 2021-2022 ed ad essere chiamate per la fase 2 delle selezioni sono quindi 37 nostre connazionali - ingegnere, dottoresse in medicina, laureate in scienze naturali o in matematica ed esperte di computer science - che si confronteranno con le altre 493 aspiranti astronaute europee provenienti dai 25 Paesi membri dell'Esa. Alle selezioni, che Esa ha aperto il 31 marzo del 2021, si sono presentate 347 italiane su un totale di 5.347 donne europee che volevano puntare ad andare nello Spazio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Sono 37 lerimaste al momento 'in' pereuropee dell'Esa e qualcuna delle nostre candidate potrebbe arrivare anche ad andare sulla Luna e forse su Marte. L'Agenzia Spaziale Europea ha diffuso 'le cifre finali' delle selezioni 2021-2022 ed ad essere chiamate per la fase 2 delle selezioni sono quindi 37 nostre connazionali - ingegnere, dottoresse in medicina, laureate in scienze naturali o in matematica ed esperte di computer science - che si confronteranno con le altre 493 aspirantieuropee provenienti dai 25 Paesi membri dell'Esa. Alle selezioni, che Esa ha aperto il 31 marzo del 2021, si sono presentate 347su un totale di 5.347 donne europee che volevano puntare ad andare nello. ...

Advertising

italiaserait : Spazio, 37 italiane in ‘gara’ per diventare astronaute Esa - TV7Benevento : Spazio, 37 italiane in 'gara' per diventare astronaute Esa - - StraNotizie : Spazio, 37 italiane in 'gara' per diventare astronaute Esa - fisco24_info : Spazio, 37 italiane in 'gara' per diventare astronaute Esa: (Adnkronos) - Si confronteranno con 530 aspiranti europ… - sulsitodisimone : Spazio, 37 italiane in 'gara' per diventare astronaute Esa -