SpaceX si prepara a fare il punto sul programma Starship. Conferenza alle 3 am ora italiana (Di giovedì 10 febbraio 2022) Durante la notte italiana, Elon Musk terrà una Conferenza stampa dalla Starbase in Texas per dare un aggiornamento sullo sviluppo del programma spaziale Starship, il primo dal 2019. Montata la scenografia: la navicella Starship montata sul gigantesco vettore Super Heavy farà da sfondo all'evento.

