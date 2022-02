Sospesa (temporaneamente) la patria potestà alla coppia che chiedeva “solo sangue no vax” per il figlio (Di giovedì 10 febbraio 2022) I genitori del bimbo di due anni del Modenese che avevano chiesto all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna “solo sangue di non vaccinati” per le trasfusioni durante l’operazione al cuore che il piccolo avrebbe dovuto sostenere si sono visti sospendere provvisoriamente la potestà genitoriale. La procura per i minorenni – allertata dalla struttura che aveva in cura il bambino – aveva presentato ricorso e adesso è stato nominato tutore il servizio sociale competente per territorio. Lo scorso 8 febbraio la vicenda era stata affrontata dal Tribunale di Modena, che aveva accolto il ricorso del Sant’Orsola e autorizzato l’intervento chirurgico – necessario per via di una cardiopatia – con le sacche di sangue a disposizione dell’ospedale. I genitori del piccolo paziente, per non meglio specificati “motivi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) I genitori del bimbo di due anni del Modenese che avevano chiesto all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna “di non vaccinati” per le trasfusioni durante l’operazione al cuore che il piccolo avrebbe dovuto sostenere si sono visti sospendere provvisoriamente lagenitoriale. La procura per i minorenni – allertata dstruttura che aveva in cura il bambino – aveva presentato ricorso e adesso è stato nominato tutore il servizio sociale competente per territorio. Lo scorso 8 febbraio la vicenda era stata affrontata dal Tribunale di Modena, che aveva accolto il ricorso del Sant’Orsola e autorizzato l’intervento chirurgico – necessario per via di una cardiopatia – con le sacche dia disposizione dell’ospedale. I genitori del piccolo paziente, per non meglio specificati “motivi ...

