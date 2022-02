Sono molteplici le preparazioni di questi alimenti, super versatili a tavola. E fanno anche bene alla salute! (Di giovedì 10 febbraio 2022) anche i legumi hanno una loro giornata mondiale, che si celebra proprio oggi, 10 febbraio. A desiderarla fortemente è stata la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, che ha voluto dedicare una giornata a questi alimenti, per aumentare la consapevolezza dei loro benefici per la salute e per contribuire a sistemi alimentari sostenibili. Pasta: normale, integrale o gluten free? Come sceglierla guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 10 febbraio 2022)i legumi hanno una loro giornata mondiale, che si celebra proprio oggi, 10 febbraio. A desiderarla fortemente è stata la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, che ha voluto dedicare una giornata a, per aumentare la consapevolezza dei lorofici per la salute e per contribuire a sistemi alimentari sostenibili. Pasta: normale, integrale o gluten free? Come sceglierla guarda le foto Leggi...

Ultime Notizie dalla rete : Sono molteplici Bollette luce e gas, la grande stangata Ma da dove arriva questo aumento vertiginoso di gas e luce? Le cause sono molteplici. Il rincaro della corrente dipende anche da quello del gas naturale, in costante incremento a livello mondiale per ...

JustSpeed: le opinioni su offerta e servizio Con JustSpeed è possibile connettere molteplici dispositivi , dai pc alle smart tv, passando per i ... I termini e le condizioni contrattuali sono riportati chiaramente sul sito ufficiale di JustSpeed, ...

Messaggio forte al campionato: sì, il Milan è tornato La Gazzetta dello Sport Spaccio di droga: la Guardia di Finanza arresta due persone Nel corso degli approfondimenti effettuati dai militari sono stati effettuati molteplici riscontri in relazione al possesso e cessioni di stupefacenti da parte dei due arrestati nei confronti di decin ...

Banche, Bce: sono "solide" ma serve "marginale aumento" del capitale Anche altri rischi si profilano all'orizzonte, alimentati da incertezze riguardo a molteplici aspetti, quali possibili attacchi cibernetici, rischi climatici, perduranti pressioni sulla ...

