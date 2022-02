Sondaggi politici Swg, il 43% ha ancora fiducia nel Pnrr, ma crescono i dubbi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta il maggiore investimento pubblico che sia stato fatto nel nostro Paese da diverso tempo, e come tale inizialmente è stato bene accolto dagli italiani. La fiducia verso i suoi effetti rimane secondo gli ultimi Sondaggi politici di Swg, ma diminuisce rispetto al mese di giugno. Ora ad avere un’opinione positiva sono il 43%, il 2% in meno di 8 mesi fa. Per l’11% l’Italia potrebbe cambiare davvero, mentre per il 32% i cambiamenti ci saranno ma non si riveleranno epocali. Rimane stabile al 38% la quota di chi, invece, non ha fiducia nel Pnrr. Vi è tra questi un 15% che addirittura pensa che l’Italia dovrà restituire i soldi all’Europa. Nel complesso tra i più scettici ci sono i 35-54enni e i residenti al ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta il maggiore investimento pubblico che sia stato fatto nel nostro Paese da diverso tempo, e come tale inizialmente è stato bene accolto dagli italiani. Laverso i suoi effetti rimane secondo gli ultimidi Swg, ma diminuisce rispetto al mese di giugno. Ora ad avere un’opinione positiva sono il 43%, il 2% in meno di 8 mesi fa. Per l’11% l’Italia potrebbe cambiare davvero, mentre per il 32% i cambiamenti ci saranno ma non si riveleranno epocali. Rimane stabile al 38% la quota di chi, invece, non hanel. Vi è tra questi un 15% che addirittura pensa che l’Italia dovrà restituire i soldi all’Europa. Nel complesso tra i più scettici ci sono i 35-54enni e i residenti al ...

