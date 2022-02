Advertising

fisco24_info : Sondaggi politici: Pd primo partito al 20,5%, scende M5S: (Adnkronos) - L'ultima rilevazione Noto per Porta a Porta… - italiaserait : Sondaggi politici: Pd primo partito al 20,5%, scende M5S - sulsitodisimone : Sondaggi politici: Pd primo partito al 20,5%, scende M5S - gabrielesani : @renata_gili Essendo farmaco vigilanza passiva è un po' come se nei sondaggi politici invece di dire che il 22% vot… - MariaLa36193924 : Sondaggi elettorali 9 febbraio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto degli italiani, è tempo di scoprire i nuovidi Emg, realizzati per Agorà. L'istituto di Fabrizio Masia ha fatto il punto della situazione sul dossier green pass e le idee sono abbastanza chiare: per il 60% il certificato verde ...Swg, il 43% ha ancora fiducia nel Pnrr, ma crescono i dubbi Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta il maggiore investimento pubblico che sia stato fatto nel nostro ...Roma, 10 feb. Noto sondaggi ha stimato per Porta a Porta il numero di parlamentari che otterrebbero le diverse forze politiche con il taglio dei parlamentari nella prossima tornata elettorale. Con il ...E' quanto emerge dal sondaggio di Noto sondaggi per Porta a Porta. Scende rispetto alla precedente rilevazione del 12 gennaio il M5S con il 12.5% (-1.5%) e Forza Italia oggi all’ 8.0% (-0.5%) e Azione ...