Soldi da Esselunga alla Lega. Chiesti 8 mesi per Centemero. Il tesoriere del Carroccio è accusato di finanziamento illecito (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si avvia alla conclusione il processo per finanziamento illecito a carico del tesoriere e deputato della Lega, Giulio Centemero. Al termine di una dura requisitoria, il pubblico ministero Stefano Civardi ha chiesto di condannare il parlamentare del Carroccio a otto mesi di reclusione. La Procura di Milano, secondo quanto raccontato dal magistrato, ha dimostrato che "il 13 giugno del 2016 per volontà di Bernardo Caprotti", patron di Esselunga morto quello stesso anno, "sono stati erogati 40mila euro alla Lega". Denaro che secondo l'accusa è stato "camuffato da liberalità nei confronti dell'associazione Più voci", di cui Centemero era rappresentante legale.

