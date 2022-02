Slittino, vince solo la Germania: quarto oro nel Team Relay, Italia quinta senza i Fischnaller (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una gara molto emozionante, un format davvero spettacolare. Si chiude l’Olimpiade di Pechino 2022 per quanto riguarda lo Slittino su pista artificiale con la prova a squadre, il Team Relay: la Germania chiude il cerchio vincendo la quarta medaglia d’oro su quattro messe in palio. Un quartetto da sogno per i teutonici che schierano tutti i campioni olimpici: Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig e Wendl/Arlt rischiano molto, ma riescono ad imporsi con il crono di 3:03.406, nuovo record della pista. Se la gara è stata spettacolare il merito va dato all’Austria che è riuscita ad impensierire i mostruosi tedeschi: Egle, Kindl e Steu/Koller per lunghi tratti sono a luce verde ma devono accontentarsi dell’argento a 80 millesimi. Completa il podio la Lettonia, favoritissima per il bronzo alla vigilia e brava ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una gara molto emozionante, un format davvero spettacolare. Si chiude l’Olimpiade di Pechino 2022 per quanto riguarda losu pista artificiale con la prova a squadre, il: lachiude il cerchiondo la quarta medaglia d’oro su quattro messe in palio. Un quartetto da sogno per i teutonici che schierano tutti i campioni olimpici: Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig e Wendl/Arlt rischiano molto, ma riescono ad imporsi con il crono di 3:03.406, nuovo record della pista. Se la gara è stata spettacolare il merito va dato all’Austria che è riuscita ad impensierire i mostruosi tedeschi: Egle, Kindl e Steu/Koller per lunghi tratti sono a luce verde ma devono accontentarsi dell’argento a 80 millesimi. Completa il podio la Lettonia, favoritissima per il bronzo alla vigilia e brava ...

