Sintomi Long Covid sui bambini, mal di testa e attacchi di panico: “Le famiglie lo confondono con l’autismo” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sintomi Long Covid: i più problematici sono i bambini. Le problematiche le manifestano non solo coloro che hanno avuto una forma grave o acuta di Covid, ma anche chi è stato asintomatico. Riportiamo alcune informazioni e dati segnalati da esperti del settore. Partiamo con il segnalare che il Covid, nei bambini, espone al rischio della Mis-C, la sindrome infiammatoria multisistemica. Andrea Campana, responsabile del Covid center del Bambino Gesù di Paliodoro, ha commentato in questo modo: “Le conseguenze del Covid sono molto più gravi e molto più frequenti di quanto si tende a credere”. I risultati ottenuti da un primo monitoraggio, che Campana sottolinea corrisponda a dati preliminari e ancora approssimativi, è davvero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022): i più problematici sono i. Le problematiche le manifestano non solo coloro che hanno avuto una forma grave o acuta di, ma anche chi è stato asintomatico. Riportiamo alcune informazioni e dati segnalati da esperti del settore. Partiamo con il segnalare che il, nei, espone al rischio della Mis-C, la sindrome infiammatoria multisistemica. Andrea Campana, responsabile delcenter del Bambino Gesù di Paliodoro, ha commentato in questo modo: “Le conseguenze delsono molto più gravi e molto più frequenti di quanto si tende a credere”. I risultati ottenuti da un primo monitoraggio, che Campana sottolinea corrisponda a dati preliminari e ancora approssimativi, è davvero ...

Advertising

CorriereCitta : Sintomi Long Covid sui bambini, mal di testa e attacchi di panico: “Le famiglie lo confondono con l’autismo” - MatteoMancini95 : @Nikolascomeme @Twittaia1 Di che sintomi consta questo long covid che colpisce addirittura il 5% dei bambini? - Radio1Rai : “Siamo stati i primi a organizzare un long covid pediatrico. In un anno abbiamo visto mille pazienti e il 10% di qu… - iBlulady : Il long COVID mi la lasciato sintomi che mi provocano attacchi di panico come non ne avevo da anni. E non so più se… - infoitsalute : Allarme long Covid anche dopo un anno: i sintomi di cui preoccuparsi per adulti e bambini -