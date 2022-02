Sì al parco eolico in Mugello | produrrà energia per 100mila persone

Advertising

malinca73 : 'A Taranto il primo parco eolico offshore del Mediterraneo. Porta la firma del Gruppo Toto - MALPENSA24' - malinca73 : 'AMP | A Taranto il primo parco eolico marino del Mediterraneo' - isNews_it : Parco eolico in Basso Molise, Tartaglione: 'È contro le norme nazionali e comunitarie'. L’interpellanza -… - Primonumero : Parco eolico, interpellanza di Tartaglione ai ministri: “E’ contro le norme nazionali e comunitarie”… - moliseweb : Interpellanza dell'Onorevole Tartaglione al governo: 'Il mega parco eolico è contro norme nazionali e comunitarie'… -

Ultime Notizie dalla rete : parco eolico

Via libera dalla Regione al Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al nuovo impiantoMonte Giogo di Villore . Il futuro impianto prevede la realizzazione di 7 aerogeneratori di altezza massima pari 99 metri dalla base ed una potenza complessiva pari a 29,6 MW. I comuni ...... dobbiamo puntare decisi ad un "reddito energetico" che si può concretizzare costituendo Comunità energetiche, ma anche puntando decisamente sul progetto delmarittimo al largo delle ...che rappresenta circa il 5% del taglio delle emissioni che la Toscana deve ottenere in ciascuno dei prossimi 10 anni”; Infine si nota come “la produzione in questione è ottenuta con un parco eolico ...Firenze, 10 febbraio 2022 - Via libera dalla Regione al Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al nuovo impianto eolico Monte Giogo di Villore. Il futuro impianto prevede la ...