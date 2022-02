Short track, Pechino 2022: Arianna Fontana va a caccia della medaglia nei 1000 metri. La staffetta maschile prova a stupire (Di giovedì 10 febbraio 2022) Arianna Fontana torna domani sul ghiaccio di Pechino 2022 per andare a caccia dell’undicesima medaglia olimpica della carriera e diventare l’italiana più medagliata nella storia dei Giochi. La valtellinese, infatti, sarà impegnata nei 1000 metri a partire dai quarti di finale, distanza nella quale riuscì a vincere il bronzo quattro anni fa. L’obiettivo è quello di provare a ripetersi nuovamente e di migliorare anche il piazzamento sul podio rispetto a quello coreano. Non sarà un’impresa facile, perchè comunque i 1000 metri sono una disciplina sempre molto complicata ed insidiosa da dover affrontare. L’olandese Suzanne Schulting è la grande favorita, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022)torna domani sul ghiaccio diper andare adell’undicesimaolimpicacarriera e diventare l’italiana piùta nella storia dei Giochi. La valtellinese, infatti, sarà impegnata neia partire dai quarti di finale, distanza nella quale riuscì a vincere il bronzo quattro anni fa. L’obiettivo è quello dire a ripetersi nuovamente e di migliorare anche il piazzamento sul podio rispetto a quello coreano. Non sarà un’impresa facile, perchè comunque isono una disciplina sempre molto complicata ed insidiosa da dover affrontare. L’olandese Suzanne Schulting è la grande favorita, ma ...

