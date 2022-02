Short track oggi, Pechino 2022: orari, canale tv, streaming, italiane in gara (Di venerdì 11 febbraio 2022) Arianna Fontana ritorna sul ghiaccio alle Olimpiadi di Pechino 2022 per andare a caccia dell’undicesima medaglia olimpica della carriera. La valtellinese, infatti, sarà impegnata nei 1000 metri a partire dai quarti di finale, distanza nella quale riuscì a vincere il bronzo quattro anni fa. L’obiettivo è quello di provare a ripetersi nuovamente e di migliorare anche il piazzamento sul podio rispetto a quello coreano. Una giornata che non vedrà solo Arianna Fontana protagonista, ma inizia il cammino nei 500 metri (con le batterie) di Pietro Sighel ed Andrea Cassinelli, ma soprattutto ci saranno le semifinali della staffetta maschile. Il quartetto azzurro si presenta con l’ambizione di provare a stupire la concorrenza ed è finito anche nella semifinale sulla carta più abbordabile con Canada, Cina e Giappone, visto che nell’altra si sfideranno Corea del ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Arianna Fontana ritorna sul ghiaccio alle Olimpiadi diper andare a caccia dell’undicesima medaglia olimpica della carriera. La valtellinese, infatti, sarà impegnata nei 1000 metri a partire dai quarti di finale, distanza nella quale riuscì a vincere il bronzo quattro anni fa. L’obiettivo è quello di provare a ripetersi nuovamente e di migliorare anche il piazzamento sul podio rispetto a quello coreano. Una giornata che non vedrà solo Arianna Fontana protagonista, ma inizia il cammino nei 500 metri (con le batterie) di Pietro Sighel ed Andrea Cassinelli, ma soprattutto ci saranno le semifinali della staffetta maschile. Il quartetto azzurro si presenta con l’ambizione di provare a stupire la concorrenza ed è finito anche nella semifinale sulla carta più abbordabile con Canada, Cina e Giappone, visto che nell’altra si sfideranno Corea del ...

