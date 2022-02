Shock Salernitana | due giocatori della Primavera arrestati per furto | la reazione del presidente Iervolino

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Clamoroso da Salerno: stando alle ultime notizie duesono statiper aver commesso alcuni scippi e piccoli furti. La notizia non è stata ancora resa ufficiale e le indagini sono ancora in corso. Tuttavia la dirigenzaha voluto emanare una nota ufficiale:“L’episodio che ha coinvolto due tesserati del settore giovanile ci lascia attoniti”, il commento del. “Se confermato si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni” ha poi continuato il patron del club campano. I due calciatori sono stati intanto sospesi dalla ...

